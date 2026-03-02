5 Berita Terpopuler: Diagram Rahasia Terungkap, Kabar Gembira Muncul, Ada Peluang Guru Madrasah Swasta jadi PPPK

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Minggu (1/3) tentang diagram rahasia terungkap, kabar gembira muncul untuk THR PPPK paruh waktu, hingga ada peluang guru madrasah swasta jadi PPPK. Simak selengkapnya!

1. Kabar Gembira! Pemprov Jabar Siapkan Rp60,8 M untuk THR PPPK Paruh Waktu

Kabar baik bagi para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat telah menyiapkan anggaran untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi PPPK Paruh Waktu.

Adapun total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp60,8 miliar.

2. Dasco Minta Impor Pikap untuk Kopdes Ditunda, Dirut Agrinas Pangan Ungkap Diagram Rahasia