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5 Berita Terpopuler: Disorot, TKD 2027 terkait Gaji Masih Tanda Tanya, AP3KI Minta Mendagri Menyelamatkan PPPK & P3K PW

Rabu, 08 Juli 2026 – 06:40 WIB
5 Berita Terpopuler: Disorot, TKD 2027 terkait Gaji Masih Tanda Tanya, AP3KI Minta Mendagri Menyelamatkan PPPK & P3K PW - JPNN.COM
Nur Baitih. Foto: M Fathra Nazrul Islam/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Selasa (7/7) tentang TKD 2027 terkait gaji masih tanda tanya, AP3KI meminta Mendagri menyelamatkan PPPK & P3K PW, hingga pengadangan UAS disorot..Simak selengkapnya!

1. AP3KI Minta Surat Mendagri Diperpanjang Demi Menyelamatkan PPPK & P3K PW

Asosiasi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Indonesia (AP3KI) minta Surat Mendagri tertanggal 5 Juli diperpanjang batas waktunya. Ini demi menyelamatkan nasib PPPK dan PPPK paruh waktu (P3K PW). 

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"Batas waktu yang tertuang dalam Surat Mendagri sangat sempit. Apakah yakin semua pemda yang fiskalnya cekak sudah membacanya," kata Ketua Umum AP3KI Nur Baitih kepada JPNN, Selasa (7/7/2026). 

Nur khawatir tidak semua sudah membaca surat Mendagri.

Itu terbukti dengan adanya demo di daerah-daerah.

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Baca Selengkapnya di Bawah:

AP3KI Minta Surat Mendagri Diperpanjang Demi Menyelamatkan PPPK & P3K PW

5 berita terpopuler sepanjang Selasa (7/7) tentang TKD 2027 terkait gaji masih tanda tanya, AP3KI meminta Mendagri menyelamatkan PPPK & P3K PW

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TAGS   5 Berita Terpopuler  berita terpopuler  PPPK  P3K PW  Mendagri  Gaji  AP3KI 
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