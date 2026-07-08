5 Berita Terpopuler: Disorot, TKD 2027 terkait Gaji Masih Tanda Tanya, AP3KI Minta Mendagri Menyelamatkan PPPK & P3K PW

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Selasa (7/7) tentang TKD 2027 terkait gaji masih tanda tanya, AP3KI meminta Mendagri menyelamatkan PPPK & P3K PW, hingga pengadangan UAS disorot..Simak selengkapnya!

1. AP3KI Minta Surat Mendagri Diperpanjang Demi Menyelamatkan PPPK & P3K PW

Asosiasi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Indonesia (AP3KI) minta Surat Mendagri tertanggal 5 Juli diperpanjang batas waktunya. Ini demi menyelamatkan nasib PPPK dan PPPK paruh waktu (P3K PW).

"Batas waktu yang tertuang dalam Surat Mendagri sangat sempit. Apakah yakin semua pemda yang fiskalnya cekak sudah membacanya," kata Ketua Umum AP3KI Nur Baitih kepada JPNN, Selasa (7/7/2026).

Nur khawatir tidak semua sudah membaca surat Mendagri.

Itu terbukti dengan adanya demo di daerah-daerah.

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AP3KI Minta Surat Mendagri Diperpanjang Demi Menyelamatkan PPPK & P3K PW