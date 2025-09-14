5 Berita Terpopuler: Dosen PPPK Minta Jadi PNS, Perlu Ada Reformasi, Presiden Dikabarkan Sudah Mengirim Surpres

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Sabtu (14/8) tentang dosen PPPK minta jadi PNS, perlu ada reformasi Polri, hingga Presiden dikabarkan mengirim Surpres. Simak selengkapnya!

1. Kiai Muhaimin Sebut NU Resah, Minta KPK Tetapkan Tersangka Korupsi Kuota Haji

A'wan PBNU Kiai Abdul Muhaimin mendukung upaya KPK membongkar kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.

KPK kini berencana follow the money, menelusuri aliran uang, termasuk ke PBNU.

"Para kiai sepuh dan warga NU merasakan keresahan yang mendalam atas skandal beruntun yang menimpa PBNU. Namun, para kiai juga mendukung KPK mengusut dan menuntaskan perkara, biar jelas tindak pidana dan tersangkanya," tutur Kiai Muhaimin.

2. Rencana Prabowo Mereformasi Polri Mendapat Dukungan