Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

5 Berita Terpopuler: Dua Dosa Terungkap, PPPK Paruh Waktu akan Dihapus, Ini Alasannya

Minggu, 23 November 2025 – 06:36 WIB
5 Berita Terpopuler: Dua Dosa Terungkap, PPPK Paruh Waktu akan Dihapus, Ini Alasannya - JPNN.COM
PPPK Paruh Waktu akan dihapus, apakah semua diarahkan ke PNS? Jawaban pemerintah tegas.. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Sabtu (22/11) tentang dua dosa Gus Yahya menurut Dewan Syuro PBNU, PPPK paruh waktu akan dihapus, hingga ini alasan Gibran menggantikan Prabowo di KTT G20. Simak selengkapnya! 

1. PPPK Paruh Waktu akan Dihapus, Semua Diarahkan ke PNS? Jawaban Pemerintah Tegas

PPPK paruh waktu akan dihapus, semua dialihkan ke PNS? Pertanyaan ini mengemuka di kalangan PPPK maupun PPPK paruh waktu.  

Baca Juga:

Banyak di antaranya yang bertanya-tanya apakah PPPK maupun PPPK paruh waktu akan dialihkan ke PNS. 

Mereka juga mendesak pengalihan PPPK, PPPK paruh waktu ke PNS tanpa tes lagi. "Kalau PPPK paruh waktu mau dihapus, PPPK penuh waktu dialhkan ke PNS ya," kata Ketua Solidaritas Nasional Wiyatabakti Indonesia (SNWI) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Susi Maryani kepada JPNN, Sabtu (22/11).

Baca Selengkapnya, di Bawah:

Baca Juga:

PPPK Paruh Waktu akan Dihapus, Semua Diarahkan ke PNS? Jawaban Pemerintah Tegas

2. 2 'Dosa Besar' Gus Yahya dalam Pandangan Syuriyah PBNU

5 berita terpopuler sepanjang Sabtu (22/11) tentang dua dosa Gus Yahya menurut Dewan Syuro PBNU, PPPK paruh waktu akan dihapus

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   5 Berita Terpopuler  berita terpopuler  PPPK  PPPK Paruh Waktu  bkd  PBNU  ASN  BKPSDM 
BERITA 5 BERITA TERPOPULER LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp