JPNN.com - Nasional - Humaniora

5 Berita Terpopuler: Formasi Khusus Ini Dikebut, Kali Ini 32 Ribu Formasi PPPK, Guru dan Tendik Cuma Sebegini

Jumat, 19 Desember 2025 – 08:11 WIB
ASN terdiri dari PPPK, PNS, dan PPPK Paruh Waktu. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Kamis (18/12) tentang formasi khusus dikebut untuk seleksi CPNS dan PPPK 2026, kali ini ada 32 ribu formasi PPPK, hingga guru dan tendik cuma dapat sedikit dari penetapan SK 2000an ASN PPPK. Simak selengkapnya! 

1. Seluruh ASN PNS & PPPK WFA 29-31 Desember, Swasta Diimbau Ikut Terapkan

Para Aparatur Sipil Negara (ASN), baik yang berstatus PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu, wajib tahu mengenai kebijakan pemerintah ini. 

Pemerintah memberikan fleksibilitas kepada para ASN untuk kerja dari mana saja (Work From Anywhere/WFA) selama 29-31 Desember 2025. 

WFA atau Flexible Working Arrangement (FWA) adalah sistem kerja fleksibel yang memberikan kebebasan bagi karyawan dalam mengatur waktu dan tempat kerja sesuai dengan kebutuhan, tanpa mengorbankan produktivitas.

2. Sebanyak 2.595 honorer menerima SK PPPK paruh waktu. Mereka berasal dari berbagai OPD di Kota Kediri. 

5 berita terpopuler sepanjang Kamis (18/12) tentang formasi khusus dikebut untuk seleksi CPNS dan PPPK 2026, kali ini ada 32 ribu formasi PPPK, hingga guru

