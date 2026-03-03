Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

5 Berita Terpopuler: Gaduh, Hilal THR PPPK Paruh Waktu Belum Kelihatan, tetapi Kemendikdasmen Janjikan Makin Sejahtera

Selasa, 03 Maret 2026 – 08:23 WIB
5 Berita Terpopuler: Gaduh, Hilal THR PPPK Paruh Waktu Belum Kelihatan, tetapi Kemendikdasmen Janjikan Makin Sejahtera - JPNN.COM
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Senin (2/3) tentang karena gadung mobil dinas Gubernur Kaltim dikembalikan, THR PPPK paruh waktu belum bisa dijanjikan, hingga Kemendikdasmen janjikan peningkatan kesejahteraan bagi honorer dan ASN. Simak selengkapnya!

1. Kemendikdasmen Sampaikan Kabar Gembira untuk Guru Honorer & ASN, Insyaallah Makin Sejahtera

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyampaikan kabar gembira untuk guru honorer dan aparatur sipil negara (ASN) terkait kesejateraan. Kebijakan pemerintah melalui Kemendikdasmen itu berlaku pada 2026. 

Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti mengungkapkan pemerintah sangat memberikan perhatian pada upaya-upaya peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru di Indonesia. 

Baik itu guru ASN maupun guru honorer atau non-ASN. 

Kemendikdasmen Sampaikan Kabar Gembira untuk Guru Honorer & ASN, Insyaallah Makin Sejahtera

2. Setelah Gaduh, Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud Kembalikan Mobil Dinas Rp 8,49 M

5 berita terpopuler sepanjang Senin (2/3) tentang karena gadung mobil dinas Gubernur Kaltim dikembalikan, THR PPPK paruh waktu belum bisa dijanjikan

