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5 Berita Terpopuler: Gaji dan TPP ke-13 PNS & PPPK Sudah Cair Semua, Insentif Honorer Naik Berlipat-lipat

Jumat, 26 Juni 2026 – 06:57 WIB
5 Berita Terpopuler: Gaji dan TPP ke-13 PNS & PPPK Sudah Cair Semua, Insentif Honorer Naik Berlipat-lipat - JPNN.COM
ASN terdiri dari PNS, PPPK penuh waktu, dan PPPK Paruh Waktu. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Kamis (25/6) tentang gaji dan TPP ke-13 PNS dan PPPK sudah cair semua, insentif honorer naik berlipat, hingga Chabibi Syaefudin sampaikan analisis soal korupsi Djaka Budi. Simak selengkapnya!

1. Gaji dan TPP ke-13 PNS & PPPK Sudah Cair Semua, Saatnya Berbelanja

Pembayaran gaji ke-13 dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ke-13 bagi PNS dan PPPK di lingkungan Pemerintah Kota Jambi sudah tuntas. 

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Pemkot Jambi mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memanfaatkan gaji ke-13 dan TPP ke-13 dengan berbelanja produk lokal untuk bisa menggerakkan ekonomi daerah.

Wali Kota Jambi Maulana mengatakan Pemkot telah menuntaskan pencairan gaji ke-13 dan TPP ke-13 bagi ASN PNS dan PPPK sebagai bentuk komitmen dalam memenuhi hak pegawai sekaligus menjaga daya beli masyarakat.

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Gaji dan TPP ke-13 PNS & PPPK Sudah Cair Semua, Saatnya Berbelanja

2. Ratusan Ribu Honorer Tidak Diangkat jadi PPPK, tetapi Insentif Naik Berlipat-lipat

5 berita terpopuler sepanjang Kamis (25/6) tentang gaji dan TPP ke-13 PNS dan PPPK sudah cair semua, insentif honorer naik berlipat-lipat

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TAGS   5 Berita Terpopuler  berita terpopuler  Gaji ke-13  honorer  PPPK  PNS 
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