5 Berita Terpopuler: Gaji dan Tunjangan Guru Sudah Aman, Ribuan PPPK Terima SK, tetapi Tak Boleh Pakai Seragam Korpri?

Rabu, 01 Oktober 2025 – 06:48 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Selasa (30/9) tentang gaji dan tunjangan guru sudah aman di RUU Sindiknas, ribuan PPPK terima SK, hingga benarkah PPPK tak boleh pakai seragam Korpri? Simak selengkapnya!

1. Rodi Calon PPPK Paruh Waktu Pulang dari Tanah Suci Menghadap Bupati

Penyandang disabilitas bernama Muhammad Rodi Kurnia yang merupakan salah satu calon PPPK Paruh Waktu menghadap Bupati Karawang, Jawa Barat, seusai ibadah umrah.

Rodi bersilaturahmi ke kantor Bupati Karawang Aep Syaepuloh di kompleks Pemkab Karawang pada Senin (29/9), sepulang dari umrah.

2. PPPK Paruh Waktu Dilarang Pakai Korpri? Penjelasan Prof Zudan Bikin Tenang ASN

Pelantikan PPPK paruh waktu sudah berlangsung sejak Senin, 29 September 2025.