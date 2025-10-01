Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

5 Berita Terpopuler: Gaji dan Tunjangan Guru Sudah Aman, Ribuan PPPK Terima SK, tetapi Tak Boleh Pakai Seragam Korpri?

Rabu, 01 Oktober 2025 – 06:48 WIB
5 Berita Terpopuler: Gaji dan Tunjangan Guru Sudah Aman, Ribuan PPPK Terima SK, tetapi Tak Boleh Pakai Seragam Korpri? - JPNN.COM
Komisi X DPR RI memastikan gaji & tunjangan guru aman di RUU Sisdiknas, komponen tunjangan yang diberikan juga banyak. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Selasa (30/9) tentang gaji dan tunjangan guru sudah aman di RUU Sindiknas, ribuan PPPK terima SK, hingga benarkah PPPK tak boleh pakai seragam Korpri? Simak selengkapnya!

1. Rodi Calon PPPK Paruh Waktu Pulang dari Tanah Suci Menghadap Bupati

Penyandang disabilitas bernama Muhammad Rodi Kurnia yang merupakan salah satu calon PPPK Paruh Waktu menghadap Bupati Karawang, Jawa Barat, seusai ibadah umrah. 

Baca Juga:

Rodi bersilaturahmi ke kantor Bupati Karawang Aep Syaepuloh di kompleks Pemkab Karawang pada Senin (29/9), sepulang dari umrah.

Baca Selengkapnya, di Bawah:

Rodi Calon PPPK Paruh Waktu Pulang dari Tanah Suci Menghadap Bupati

Baca Juga:

2. PPPK Paruh Waktu Dilarang Pakai Korpri? Penjelasan Prof Zudan Bikin Tenang ASN

Pelantikan PPPK paruh waktu sudah berlangsung sejak Senin, 29 September 2025. 

5 berita terpopuler sepanjang Selasa (30/9) tentang gaji dan tunjangan guru sudah aman di RUU Sindiknas, ribuan PPPK terima SK

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   5 Berita Terpopuler  berita terpopuler  PPPK  SK PPPK  PPPK Paruh Waktu  guru  Gaji  Tunjangan  Gaji Guru  Kemendikdasmen  Kepala BKN 
BERITA 5 BERITA TERPOPULER LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp