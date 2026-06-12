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5 Berita Terpopuler: Gaji ke-13 ASN Cair 100%, Termasuk PPPK, Ada Provinsi yang Belum Dapat?

Jumat, 12 Juni 2026 – 07:48 WIB
5 Berita Terpopuler: Gaji ke-13 ASN Cair 100%, Termasuk PPPK, Ada Provinsi yang Belum Dapat? - JPNN.COM
Ketua Umum Aliansi R2 R3 Indonesia Faisol Mahardika memberikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawamsa. Pemprov Jatim mencairkan gaji ke-13 bagi seluruh PNS, PPPK, dan PPPK paruh waktu. Foto: dokumentasi Aliansi R2 R3 for JPNN

jpnn.com, JAKARTA -  Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Kamis (11/6) tentang gaji ke-13 cair, termasuk untuk PPPK, hingga tetapi ada daerah yang mendapatkan gaji ke-13. Simak selengkapnya!

1. Gaji ke-13 Cair 100 Persen, PPPK Paruh Waktu Dapat Dua Kali

Seluruh aparatur sipil negara (ASN) baik PNS maupun PPPK termasuk paruh waktu bersukacita. 

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Ini setelah gaji ke-13 dicairkan pemda 100 persen. 

Ketua Umum Aliansi R2 R3 Indonesia Faisol Mahardika memberikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawamsa. Pemprov Jatim mencairkan gaji ke-13 bagi seluruh PNS, PPPK, dan PPPK paruh waktu.

Baca Selengkapnya di Bawah:

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Gaji ke-13 Cair 100 Persen, PPPK Paruh Waktu Dapat Dua Kali

2. Gaji PPPK Sudah Masuk APBN, Selanjutnya Alih Status PNS Tanpa Batasan Usia

5 berita terpopuler sepanjang Kamis (11/6) tentang gaji ke-13 cair, termasuk untuk PPPK, hingga tetapi ada daerah yang mendapatkan gaji ke-13.

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TAGS   5 Berita Terpopuler  berita terpopuler  PPPK  Gaji ke-13  PNS  PPPK Paruh Waktu  Gaji  ASN  gaji ke-13 cair 
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