JPNN.com - Nasional - Humaniora

5 Berita Terpopuler: Gaji PPPK Lancar, tetapi Belum Ada Sinyal Perpanjangan Kontrak, Sudah Saatnya MenPAN-RB & BKN Bertindak

Kamis, 13 November 2025 – 07:02 WIB
ASN terdiri dari PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Rabu (12/11) tentang gaji PPPK petugas MBG lancar, masa kontrak PPPK 2021 hampir habis, hingga MenPAN-RB & BKN diminta bertindak. Simak selengkapnya! 

1. Masa Kontrak Kerja PPPK 2021 Habis Desember, Belum Ada Sinyal Perpanjangan

Bulan depan para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK 2021 di lingkungan Pemkab Jember, Jawa Timur, habis masa kontrak kerjanya. 

Sayangnya, sampai saat ini belum ada tanda-tanda perpanjangan masa kontrak kerja PPPK 2021 dari pemerintah daerah setempat. Koordinator PPPK Kabupaten Jember Susiyanto mengungkapkan kegelisahan rekan-rekannya. 

Pemkab Jember belum memberikan sinyal ada perpanjangan kontrak kerja.

2. Sudah Saatnya MenPAN-RB & BKN Menyiapkan Regulasi Peralihan PPPK Paruh Waktu

