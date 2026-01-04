Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

5 Berita Terpopuler: Gaji PPPK Paruh Waktu Rp 250 Ribu, SK Belum Diteken Bupati, Tolong Jangan Menyepelekan

Minggu, 04 Januari 2026 – 06:12 WIB
5 Berita Terpopuler: Gaji PPPK Paruh Waktu Rp 250 Ribu, SK Belum Diteken Bupati, Tolong Jangan Menyepelekan - JPNN.COM
Honorer tendik yang mengikuti apel dan penyerahan SK PPPK paruh waktu secara simbolik telah memecahkan kegundahan dan kegalauan mereka. Foto dok. FHNK2I for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Sabtu (3/1) tentang gaji PPPK paruh waktu Rp 250 ribu, SK PPPK tahap 1 dan 2 ada yang belum diteken bupati, hingga tolong jangan menyelepekan virus superflue. Simak selengkapnya! 

1. Honorer Teknis Terbanyak Diangkat PPPK Paruh Waktu, Tendik Tuntas, Siap-Siap Full Time

Honorer teknis terbanyak diangkat menjadi PPPK paruh waktu, sedangkan tenaga kependidikan (tendik) tuntas. 

Baca Juga:

Mereka pun berharap segera menuju ke PPPK full time. Bahagia dan sujud syukur menyelimuti tendik kabupaten Ponorogo.

Mereka dilantik di penghujung tahun 2025. 

Baca Selengkapnya, di Bawah:

Baca Juga:

Honorer Teknis Terbanyak Diangkat PPPK Paruh Waktu, Tendik Tuntas, Siap-Siap Full Time

2. Gaji PPPK Paruh Waktu Rp250 Ribu, ASN Masih Honorer, Aneh

5 berita terpopuler sepanjang Sabtu (3/1) tentang gaji PPPK paruh waktu Rp 250 ribu, SK PPPK tahap 1 dan 2 ada yang belum diteken bupati

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   5 Berita Terpopuler  berita terpopuler  PPPK  PPPK Paruh Waktu  gaji PPPK  SK PPPK  BKN  honorer 
BERITA 5 BERITA TERPOPULER LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp