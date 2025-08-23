Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

5 Berita Terpopuler: Gaji PPPK Paruh Waktu Terungkap, Ada Juga THR, Jutaan Honorer Haru Tahu

Sabtu, 23 Agustus 2025 – 06:24 WIB
5 Berita Terpopuler: Gaji PPPK Paruh Waktu Terungkap, Ada Juga THR, Jutaan Honorer Haru Tahu - JPNN.COM
Ilustrasi uang. Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Jumat (22/8) tentang gaji PPPK paruh waktu terungkap, mereka juga dapat THR, hingga jutaan honorer harus tahu jadwal pengisian DRH. Simak selengkapnya!

1. Gaji Honorer Rp1 Juta, Diangkat PPPK Paruh Waktu R2, R3, R4, R3T Dibayar Sebegini

Gaji honorer Rp1 juta per bulan, tetapi saat diangkat PPPK paruh waktu nilainya berkurang jauh.

Baca Juga:

Kondisi ini dirasakan R2, R3, R4, dan R3T di kabupaten Pesawaran.

Mereka harus ikhlas digaji Rp350 ribu per bulan jika ingin diangkat menjadi ASN PPPK walaupun paruh waktu. Tak hanya itu, mereka wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan tidak akan menuntun perubahan gaji PPPK paruh waktu. Baca Juga:

Baca Selengkapnya di Bawah:

Baca Juga:

Gaji Honorer Rp 1 Juta, Diangkat PPPK Paruh Waktu R2, R3, R4, R3T Dibayar Sebegini

2. Sudah Dipastikan Besaran Gaji PPPK Paruh Waktu, juga Menerima THR

5 berita terpopuler sepanjang Jumat (22/8) tentang gaji PPPK paruh waktu terungkap, mereka juga dapat THR, hingga jutaan honorer harus tahu jadwal pengisian DRH

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   5 Berita Terpopuler  PPPK  PPPK Paruh Waktu  berita terpopuler  ASN  Gaji  THR  BKN 
BERITA 5 BERITA TERPOPULER LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp