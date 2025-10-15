Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

5 Berita Terpopuler: Gaji PPPK Setelah Pemotongan TKD Mencemaskan, DPP PKB Bereaksi, Ada Kata Jahat Banget

Rabu, 15 Oktober 2025 – 06:37 WIB
Ketum Forum Komunikasi ASN PPPK (FOKAP) Heti Kustrianingsih. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Selasa (14/10) tentang gaji PPPK setelah pemotongan TKS 2026 mencemaskan, DPP PKB bereaksi atas tayangan Xpose Trans7, hingga ada kata jahat banget terkait penayangan investigasi pesantren. Simak selengkapnya!

1. DPP PKB: Tayangan Xpose Trans7 Tidak Mendidik, Lukai Hati Umat dan Santri

Bendahara Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bambang Susanto mengecam keras pimpinan program Xpose Trans7. 

Hal ini menyusul beredarnya potongan video siaran yang dinilai tidak mendidik dan melecehkan martabat ulama, khususnya terhadap KH. Anwar Manshur, kiai sepuh Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri.

“Kami di PKB sangat menyayangkan tayangan itu. Seharusnya pihak Trans7 melakukan kroscek terlebih dahulu sebelum menayangkan konten apa pun ke publik. Jangan ujug-ujug menayangkan sesuatu yang justru menyinggung perasaan umat dan merendahkan kehormatan para kiai,” kata Bambang di Jakarta, Selasa (14/10).

2. Mik Belum Mati, Prabowo Minta Ketemu Sama Anak Donald Trump

TAGS   5 Berita Terpopuler  berita terpopuler  PPPK  gaji PPPK  PKB  TKD  Prabowo 
