Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

5 Berita Terpopuler: Gaji Tidak Manusiawi, Guru PPPK Paruh Waktu Menuntut Kesejahteraan Layak, Awas Kena â€˜Tendangâ€™

Kamis, 12 Februari 2026 – 06:41 WIB
5 Berita Terpopuler: Gaji Tidak Manusiawi, Guru PPPK Paruh Waktu Menuntut Kesejahteraan Layak, Awas Kena â€˜Tendangâ€™ - JPNN.COM
Ratusan guru PPPK paruh waktu menunggu di luar kantor DPRD Tulungagung, Jawa Timur, Rabu (11/2/2026). Foto: ANTARA/HO - Soleh

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Rabu (11/2) tentang gaji tidak manusiawi, guru PPPK minta kesejahteraan yang layak, hingga awas pejabat busuk kena tendang Prabowo. Simak selengkapnya!

1. Gaji PPPK Paruh Waktu Tidak Manusiawi, Balik Lagi ke Diktum Pertama KepmenPANRB 16 Tahun 2025

Besaran gaji PPPK Paruh Waktu di banyak daerah sungguh memprihatinkan. Banyak sekali pemda yang memberikan gaji PPPK paruh waktu di bawah Rp 500 ribu per bulan. Ada yang Rp150 ribu. Terbanyak pada kisaran Rp 300 ribu. 

Baca Juga:

Untuk guru PPPK Paruh Waktu, bahkan bisa lebih rendah dibanding tenaga teknis.

Baca Selengkapnya di Bawah:

Gaji PPPK Paruh Waktu Tidak Manusiawi, Balik Lagi ke Diktum Pertama KepmenPANRB 16 Tahun 2025

Baca Juga:

2. Ini Bukan Lagi Sinyal, Presiden Prabowo Bakal Tendang Pejabat Busuk

Hashim Djojohadikusumo mengatakan, Presiden Prabowo Subianto akan mencopot sejumlah pejabat bermasalah. 

5 berita terpopuler sepanjang Rabu (11/2) tentang gaji tidak manusiawi, guru PPPK minta kesejahteraan yang layak, hingga awas pejabat busuk kena tendang Prabowo

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   5 Berita Terpopuler  berita terpopuler  guru  PPPK  Gaji  gaji guru PPPK  guru PPPK  PPPK Paruh Waktu  Guru PPPK Paruh Waktu  Gaji Guru PPPK Paruh Waktu  Gaji Guru  Prabowo 
BERITA 5 BERITA TERPOPULER LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp