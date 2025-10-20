Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

5 Berita Terpopuler: Gawat, Perpanjangan Kontrak Kerja PPPK Tergantung Kebutuhan, Dirjen Nunuk Beri Penjelasan

Senin, 20 Oktober 2025 – 07:01 WIB
Dirjen Nunuk.Foto Mesya/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Minggu (19/10) tentang gawat hujan di Jakarta mengandung mikroplastik, perpanjangan kontrak kerja PPPK tergantung kebutuhan formasi, hingga Dirjen Nunuk jelaskan bahwa PPPK tak ada bedanya dengan PNS. Simak selengkapnya!

1. Perpanjangan Kontrak Kerja PPPK Tergantung Kebutuhan Formasi, Afni: Wah Angel

Perpanjangan kontrak kerja PPPK ternyata tidak semulus jalan tol. 

Ada beberapa persyaratan yang jadi tolok ukur, salah satunya kebutuhan formasi.  Artinya, jika tidak ada kebutuhan formasi, otomatis perpanjangan kontrak kerja bisa saja terkendala. 

Ketua Umum Forum Komunikasi ASN PPPK (FOKAP) Indonesia Heti Kustrianingsih mengungkapkan, setiap kali masa kontrak kerjanya berakhir hawanya degdegan terus.

2. Dirjen Nunuk Sebut Tidak Ada Diskriminasi PPPK, Ekowi: Pemda Harus Dijelaskan

5 berita terpopuler sepanjang Minggu (19/10) tentang gawat hujan Jakarta mengandung mikroplastik, perpanjangan kontrak kerja PPPK tergantung kebutuhan formasi

TAGS   5 Berita Terpopuler  berita terpopuler  perpanjangan kontrak PPPK  PPPK  Dirjen nunuk  Air hujan 
