JPNN.com - Nasional - Humaniora

5 Berita Terpopuler: Guru Honorer & PPPK Resah, Bukan soal Gaji, tetapi Ada Rasa Diadu dalam Pengangkatan

Selasa, 19 Agustus 2025 – 06:32 WIB
5 Berita Terpopuler: Guru Honorer & PPPK Resah, Bukan soal Gaji, tetapi Ada Rasa Diadu dalam Pengangkatan - JPNN.COM
Jadwal pengusulan formasi PPPK Paruh Waktu berakhir 20 Agustus 2025. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Senin (18/8) tentang guru honorer dan PPPK resah, honorer ingin jadi PPPK bukan karena gajinya, hingga ada rasa diadu dalam pengangkatan PPPK. Simak selengkapnya!

1. Honorer jadi PPPK Paruh Waktu Bukan soal Gaji, tetapi Kepastian Status

Pemerintah Kota Malang, Jawa Timur, mengusulkan ratusan guru honorer untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

Usulan pengangkatan guru honorer menjadi PPPK Paruh Waktu sebagai langkah antisipasi kekurangan tenaga pengajar di Kota Malang.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang Suwarjana menyebut rata-rata ada 20 guru yang pensiun setiap bulan.

Honorer jadi PPPK Paruh Waktu Bukan soal Gaji, tetapi Kepastian Status

2. Honorer R3 Merasa Diadu dengan R1D dalam Pengangkatan PPPK

5 berita terpopuler sepanjang Senin (18/8) tentang guru honorer dan PPPK resah, honorer ingin jadi PPPK bukan karena gajinya, hingga ada rasa diadu dalam pengan

