5 Berita Terpopuler: Guru PPPK Berada di Persimpangan, Honorer Muda jadi CPNS, Aliansi R2 R3 Bereaksi

Kamis, 22 Januari 2026 – 08:06 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Rabu (21/1) tentang guru PPPK berada di persimpangan, honorer muda jadi CPNS, hingga aliansi R2 dan R3 bereaksi minta Prabowo terbitkan Keppres. Simak selengkapnya!

1. Guru PPPK Berada di Persimpangan, Pilih Pengabdian atau Keutuhan Keluarga, Berat Nian

Banyak guru PPPK jenjang SMA sederajat berada di persimpangan jalan. Mereka dihadapkan dengan pilihan pengabdian atau keutuhan keluarga.

Guru-guru PPPK di Provinsi Riau mencurahkan isi hatinya.

Mereka harus berjuang demi keutuhan keluarga.

Jauhnya jarak penempatan kerja dari domisili asal kini menjadi beban mental dan finansial yang tak lagi terbendung.

Baca Selengkapnya, di Bawah:

Guru PPPK Berada di Persimpangan, Pilih Pengabdian atau Keutuhan Keluarga, Berat Nian