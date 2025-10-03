Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

5 Berita Terpopuler: Guru PPPK Kena Sedih Seusai Ketemu Seskab Teddy, Ribut soal Pemangkasan?

Jumat, 03 Oktober 2025 – 06:58 WIB
5 Berita Terpopuler: Guru PPPK Kena Sedih Seusai Ketemu Seskab Teddy, Ribut soal Pemangkasan? - JPNN.COM
Korcam F-PPPK Jonggol Bogor Timur, Fitri Maeti berhasil menembus barisan pengawal presiden dan menyerahkan surat kepada Seskab Teddy. Foto dok. F-PPPK kabupaten Bogor for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Kamis (2/10) tentang guru PPPK sedih seusai bertemu Seskab Teddy, Purbaya mengaku mau dipukuli karena TKD, hingga petugas menemukan korban musala runtuh. Simak selengkapnya!

1. Bertemu Seskab Teddy, Guru PPPK Ini Malah Disemprot Netizen, Kok Bisa?

Guru PPPK asal Kabupaten Bogor bernama Fitri Maeti malah sedih setelah bertemu dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. 

Dia tidak menyangka videonya saat menyerahkan surat Forum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (F-PPPK) Kabupaten Bogor untuk Presiden Prabowo Subianto viral di media sosial. 

Dalam video itu, Fitri yang mengenakan jas hujan biru tampak mengadang rombongan Presiden Prabowo sambil menyerahkan surat yang isinya meminta agar PPPK dialihkan ke PNS. PPPK jangan dijadikan ban serep PNS.

Bertemu Seskab Teddy, Guru PPPK Ini Malah Disemprot Netizen, Kok Bisa?

2. Pangkas Dana TKD, Menkeu Purbaya Mau Dipukuli Bupati?

5 berita terpopuler sepanjang Kamis (2/10) tentang guru PPPK sedih seusai bertemu Seskab Teddy, Purbaya mengaku mau dipukuli karena TKD

TAGS   5 Berita Terpopuler  berita terpopuler  PPPK  guru PPPK  guru  Teddy  Seskab Teddy  KPK  Kuota Haji 
