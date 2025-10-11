5 Berita Terpopuler: Guru PPPK Masih Sulit Jadi Kepsek, Wapres Gibran Bereaksi, Gegara Banyak Pemborosan?

Sabtu, 11 Oktober 2025 – 06:49 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Jumat (10/10) tentang guru PPPK masih sulit jadi kepsek, Wapres Gibran bereaksi soal Roy Suryo, hingga gegara Tito Karnavian tergur kepala daerah gegara pemborosan. Simak selengkapnya!

1. Silfester Matutina Ada di Jakarta, Pengacara Ancam Perkarakan Kejari Jaksel

Pengacara dari Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet) Silfester Matutina, Lechumanan mengungkapkan bahwa kliennya saat ini berada di Jakarta.

"Intinya, Pak Silfester ada di Jakarta," kata Lechumanan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (9/10/2025).

Dia menyampaikan itu untuk menanggapi upaya Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan mencari Silfester untuk dieksekusi penahanan seusai ditetapkan menjadi terpidana kasus penyebaran fitnah terhadap mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

2. Begini Reaksi Wapres Gibran Setelah Roy Suryo Ziarah ke Makam Keluarga Jokowi