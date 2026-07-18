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5 Berita Terpopuler: Guru PPPK PW Belum dapat Gaji, AP3KI Sampaikan Aspirasi kepada Mendagri, Kapan DBH Disalurkan?

Sabtu, 18 Juli 2026 – 06:59 WIB
5 Berita Terpopuler: Guru PPPK PW Belum dapat Gaji, AP3KI Sampaikan Aspirasi kepada Mendagri, Kapan DBH Disalurkan? - JPNN.COM
Mendagri Tito Karnavian. Foto: arsip jpnn.com/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Jumat (17/7) tentang guru PPPK dituntut rajin tetapi belum dapat gaji, asosiasi sampaikan aspirasi kepada Mendagri Tito, hingga DBH disalurkan seusai efisiensi anggaran & PAD dimaksimalkan. Simak selengkapnya!

1. 4 Poin Aspirasi Asosiasi PPPK Disampaikan Langsung kepada Mendagri, Bukan Hanya soal Gaji

Terdapat 4 poin aspirasi Asosiasi PPPK Indonesia (AP3KI) yang disampaikan langsung kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada pertemuan Kamis (16/7). Pengurus AP3KI bersyukur karena bisa bertemu Menteri Tito Karnavian untuk menyampaikan aspirasi berkaitan masalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK paruh waktu, baik guru, tenaga kependidikan (tendik), tenaga kesehatan (nakes), dan tenaga teknis.

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4 Poin Aspirasi Asosiasi PPPK Disampaikan Langsung kepada Mendagri, Bukan Hanya soal Gaji

2. DBH Buat Bayar PPPK Disalurkan Seusai Pemda Efisiensi Anggaran & PAD Dimaksimalkan

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Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut pemerintah pusat akan menyalurkan Dana Bagi Hasil (DBH) ke pemda, asalkan daerah sudah melaksanakan efisiensi dan pemaksimalan PAD. 

Hal demikian dikatakan dia saat menjawab pertanyaan awak media soal data jumlah daerah yang tidak mampu membayar PPPK

5 berita terpopuler sepanjang Jumat (17/7) tentang guru PPPK dituntut rajin tetapi belum dapat gaji, asosiasi sampaikan aspirasi kepada Mendagri Tito

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TAGS   5 Berita Terpopuler  berita terpopuler  PPPK  guru PPPK  gaji PPPK  PPPK PW  PPPK Paruh Waktu  AP3KI 
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