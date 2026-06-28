5 Berita Terpopuler: Heboh, Kabar Terbaru Muncul, Perjuangan PPPK Paruh Waktu & Honorer Sudah Sampai di Ujung

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Sabtu (27/6) tentang heboh foto diambil untuk narasi parenting Gay, kabar terbaru soal YTR yang mengalami penganiayaan, hingga perjuangan PPPK paruh waktu dan honorer sudah sampai ujung, hingga Simak selengkapnya!

1. Ketum R2-R3 Lega Perjuangan PPPK Paruh Waktu & Honorer Database BKN Sampai di Ujung

Ketua Umum Aliansi R2 R3 Indonesia (ARRI) Faisol Mahardika merasa lega karena aspirasi PPPK Paruh Waktu dan honorer database BKN sudah sampai di ujung, tinggal menunggu keputusan akhir.

Perjuangan sudah sampai di ujung, karena surat Aliansi R2 R3 Indonesia telah sampai di tangan Presiden Prabowo Subianto.

Surat tersebut disampaikan langsung saat Presiden Prabowo mengunjungi Bangkalan pada Selasa, 23 Juni 2026.

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Ketum R2-R3 Lega Perjuangan PPPK Paruh Waktu & Honorer Database BKN Sampai di Ujung

2. Soroti Kasus Taufik Hidayat, Komnas Perempuan Ungkap Alasan Korban Tidak Bisa Kabur