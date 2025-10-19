Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

5 Berita Terpopuler: Heboh Tayangan Xpose Uncensored Trans7, Prabowo Kaget, Begini Penjelasan Istana

Minggu, 19 Oktober 2025 – 06:49 WIB
5 Berita Terpopuler: Heboh Tayangan Xpose Uncensored Trans7, Prabowo Kaget, Begini Penjelasan Istana - JPNN.COM
Dosen Ilmu Komunikasi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (FISIP UMJ), Amin Shabana. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Sabtu (18/10) tentang heboh tayangan Xpose Uncensored Trans7, Prabowo kaget BGN mengembalikan anggaran, hingga penjelasan istana soal pemutihan BPJS. Simak selengkapnya!

1. BGN Kembalikan Anggaran MBG Rp 70 Triliun, Prabowo: Kaget Saya

Presiden Prabowo Subianto mengaku kaget dengan langkah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang mengembalikan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp 70 triliun kepada pemerintah pusat. 

Baca Juga:

Anggaran Rp 70 triliun itu dikembalikan karena tidak mungkin terserap sepenuhnya pada tahun ini.  

"Beliau saya beri anggaran Rp 100 triliun. Pertama, anggarannya di awal 2025 adalah Rp 71 triliun yang kami rencanakan, lalu Rp 100 triliun yang kami tambahkan," kata Prabowo dalam wisuda Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) Bandung, Jawa Barat, Sabtu (18/10).

Baca Selengkapnya, di Bawah:

Baca Juga:

BGN Kembalikan Anggaran MBG Rp 70 Triliun, Prabowo: Kaget Saya

2. Heboh Tayangan Xpose Uncensored Trans7, Pakar UMJ Singgung Penerapan P3SPS

5 berita terpopuler sepanjang Sabtu (18/10) tentang heboh tayangan Xpose Uncensored Trans7, Prabowo kaget BGN mengembalikan anggaran, hingga penjelasan istana

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   5 Berita Terpopuler  berita terpopuler  Trans7  Prabowo  Istana  BPJS 
BERITA 5 BERITA TERPOPULER LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp