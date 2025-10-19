5 Berita Terpopuler: Heboh Tayangan Xpose Uncensored Trans7, Prabowo Kaget, Begini Penjelasan Istana

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Sabtu (18/10) tentang heboh tayangan Xpose Uncensored Trans7, Prabowo kaget BGN mengembalikan anggaran, hingga penjelasan istana soal pemutihan BPJS. Simak selengkapnya!

1. BGN Kembalikan Anggaran MBG Rp 70 Triliun, Prabowo: Kaget Saya

Presiden Prabowo Subianto mengaku kaget dengan langkah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang mengembalikan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp 70 triliun kepada pemerintah pusat.

Anggaran Rp 70 triliun itu dikembalikan karena tidak mungkin terserap sepenuhnya pada tahun ini.

"Beliau saya beri anggaran Rp 100 triliun. Pertama, anggarannya di awal 2025 adalah Rp 71 triliun yang kami rencanakan, lalu Rp 100 triliun yang kami tambahkan," kata Prabowo dalam wisuda Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) Bandung, Jawa Barat, Sabtu (18/10).

2. Heboh Tayangan Xpose Uncensored Trans7, Pakar UMJ Singgung Penerapan P3SPS