Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

5 Berita Terpopuler: Hidup Prihatin Gegara TKD Dipangkas, Tunjangan Guru Honorer Cuma Angan-Angan

Senin, 27 Oktober 2025 – 06:51 WIB
5 Berita Terpopuler: Hidup Prihatin Gegara TKD Dipangkas, Tunjangan Guru Honorer Cuma Angan-Angan - JPNN.COM
Ketua Umum Aliansi R2 R3 Indonesia Faisol Mahardika mengungkapkan, kebijakan pemberian insentif bagi guru honorer yang diluncurkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tahun ini tidak merata. Foto dok. Aliansi R2 R3 for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Minggu (26/10) tentang KDM singgung TKD yang dipangkas bikin hidup prihatin, intensif guru honorer cuma angan-angan, hingga Mahfud MD bicara soal Whoosh. Simak selengkapnya.

1. Kenaikan Insentif Rp 400 Ribu Hanya Angan-Angan, Banyak Honorer Tidak Dapat Tahun Ini

Kenaikan tunjangan atau insentif Rp 400 ribu yang akan diberlakukan per Januari 2026 hanya menjadi angan-angan. 

Baca Juga:

Jangankan Rp 400 ribu, insentif tahun ini sebesar Rp 300 ribu saja tidak dinikmati semua guru honorer. 

Ketua Umum Aliansi R2 R3 Indonesia Faisol Mahardika mengungkapkan kebijakan pemberian tunjangan bagi guru honorer yang diluncurkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tahun ini tidak merata.

Baca Selengkapnya, di Bawah:

Baca Juga:

Kenaikan Insentif Rp 400 Ribu Hanya Angan-Angan, Banyak Honorer Tidak Dapat Tahun Ini

2. Didorong KPK Laporkan Dugaan Mark Up Anggaran Proyek Whoosh, Mahfud MD: Ngapain, Buang-Buang Waktu

5 berita terpopuler sepanjang Minggu (26/10) tentang KDM singgung TKD yang dipangkas bikin hidup prihatin, intensif guru honorer cuma angan-angan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   5 Berita Terpopuler  berita terpopuler  guru honorer  honorer  guru  TKD  insentif guru honorer  Tunjangan  Tunjangan guru honorer 
BERITA 5 BERITA TERPOPULER LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp