Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

5 Berita Terpopuler: Honorer Dinilai Berlagak Pintar, Presiden Prabowo Turun Tangan, BKN Langsung Sampaikan Kabar Melegakan

Kamis, 14 Agustus 2025 – 06:47 WIB
5 Berita Terpopuler: Honorer Dinilai Berlagak Pintar, Presiden Prabowo Turun Tangan, BKN Langsung Sampaikan Kabar Melegakan - JPNN.COM
Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka. Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com - JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Kamis (13/8) tentang Fadlun menyebut honorer belagak pintar makanya sulit jadi PPPK, Presiden Prabowo turun tangan soal kasus PBB Pati, hingga BKN menyanpaikan kabar melegakan soal R1-R4. Simak selengkapnya!

1. Fadlun: Bagaimana Pemda Mau Mengusulkan PPPK Paruh Waktu jika Honorer Berlagak Pintar

Sejumlah instansi pemda sudah mulai menyiapkan berkas pengusulan pengangkatan honorer yang memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu.

Baca Juga:

Namun, sejumlah pemda lainnya belum ada tanda-tanda mengusulkan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK Paruh Waktu.

Baca Selengkapnya di Bawah:

Fadlun: Bagaimana Pemda Mau Mengusulkan PPPK Paruh Waktu jika Honorer Berlagak Pintar

Baca Juga:

2. Tak Disalami Wapres Gibran di Upacara Gelar Militer, AHY Merespons Begini

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY buka suara soal tidak dirinya disalami Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Bandung beberapa waktu lalu.

5 berita terpopuler sepanjang Kamis (13/8) tentang Fadlun menyebut honorer belagak pintar makanya sulit jadi PPPK, Presiden Prabowo turun tangan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   5 Berita Terpopuler  berita terpopuler  PPPK  honorer  Presiden  BKN  Prabowo 
BERITA 5 BERITA TERPOPULER LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp