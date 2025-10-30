Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

5 Berita Terpopuler: Honorer Lebih Suka jadi PPPK Bukan PNS, tetapi Bagaimana Gajinya? MenPANRB

Kamis, 30 Oktober 2025 – 07:40 WIB
Massa honorer unjuk rasa menuntut diangkat menjadi CPNS. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Rabu (29/10) tentang honorer lebih suka jadi PPPK daripada PNS, TKD dipangkas bagaimana gaji PPPK? Pemda sedang mengencangkan ikat pinggang. Simak selengkapnya.

1. Jika 3 Tuntutan Ini Dikabulkan, Honorer Lebih Suka jadi PPPK, Bukan PNS

Forum Honorer Non-Kategori Dua Indonesia (FHNK2I) konsisten pada tuntutan awal, yakni seluruh non-ASN diangkat menjadi PPPK penuh waktu. 

Baca Juga:

Ketika saat ini sudah mulai ada pengangkatan honorer menjadi PPPK Paruh Waktu, FHNK2I mendesak peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi ASN full time. 

Ketua Umum DPP FHNK2I Raden Sutopo Yuwono mengatakan pihaknya terus berjuang agar 3 tuntutan yang digaungkan bisa terwujud.

Baca Selengkapnya, di Bawah:

Baca Juga:

Jika 3 Tuntutan Ini Dikabulkan, Honorer Lebih Suka jadi PPPK, Bukan PNS

2. Sisa Guru P1 Diangkat Jadi PPPK Paruh Waktu, Dirjen Nunuk: Terakhir Tahun Ini

TAGS   5 Berita Terpopuler  berita terpopuler  PPPK  PNS  gaji PPPK  Menpanrb  Gaji  NIP PPPK 
