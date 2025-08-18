Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

5 Berita Terpopuler: Honorer Membludak, Jangan Lupa Serahkan 2 Dokumen Ini untuk Jadi PPPK Paruh Waktu, Luhut Bilang Begini

Senin, 18 Agustus 2025 – 06:41 WIB
5 Berita Terpopuler: Honorer Membludak, Jangan Lupa Serahkan 2 Dokumen Ini untuk Jadi PPPK Paruh Waktu, Luhut Bilang Begini - JPNN.COM
Ketum Aliansi R2 R3 Indonesia Faisol Mahardika dan pengurus lainnya saat mendatangi BKPSDM Bangkalan Madura. Foto dok. Aliansi R2 R3 for JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Minggu (17/8) tentang honorer membludak, jangan lupa serahkan dua dokumen ini untuk jadi PPPK paruh waktu, hingga Luhut bilang begini soal ketidakhadiran Megawati di Istana. Simak selengkapnya!

1. Pemda Kesulitan Angkat Seluruh R2, R3, R4 Jadi PPPK Paruh Waktu, Honorer Membeludak

Banyak pemerintah daerah (pemda) kesulitan mengangkat seluruh R2, R3, R4 menjadi PPPK paruh waktu. Ini terkait dengan kemampuan anggaran masing-masing pemda yang berbeda-beda.

Baca Juga:

Ketua Umum Aliansi R2 R3 Indonesia Faisol Mahardika mengatakan Kabupaten Bangkalan Madura juga mengalami kendala mengangkat seluruh R2, R3, dan R4 menjadi PPPK paruh waktu.

Baca Selengkapnya di Bawah:

Pemda Kesulitan Angkat Seluruh R2, R3, R4 Jadi PPPK Paruh Waktu, Honorer Membeludak

Baca Juga:

2. Sebelum Diusulkan Jadi PPPK Paruh Waktu ke MenPAN-RB, Honorer Harus Serahkan 2 Dokumen Ini

Pengusulan PPPK paruh waktu terus berjalan. Namun, sebelum diusulkan PPPK paruh waktu kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini, ada dokumen wajib yang harus diserahkan honorer.

5 berita terpopuler sepanjang Minggu (17/8) tentang honorer membludak, jangan lupa serahkan dua dokumen ini untuk jadi PPPK paruh waktu

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   5 Berita Terpopuler  berita terpopuler  honorer  PPPK  PPPK Paruh Waktu  BKN  Pemda  Luhut 
BERITA 5 BERITA TERPOPULER LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp