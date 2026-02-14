Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

5 Berita Terpopuler: Honorer-PPPK Paruh Waktu Menunutut Gaji, PGRI Usul Badan Khusus Guru, Prabowo Punya Pembelaan

Sabtu, 14 Februari 2026 – 07:51 WIB
5 Berita Terpopuler: Honorer-PPPK Paruh Waktu Menunutut Gaji, PGRI Usul Badan Khusus Guru, Prabowo Punya Pembelaan
Program MBG digugat guru honorer, karena dinilai jadi penyebab gaji PPPK Paruh Waktu rendah. Foto dok. P2G

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Jumat (13/2) tentang guru honorer hingga PPPK paruh waktu menuntut gaji layak, PGRI usul badan khusus guru, hingga Prabowo punya pembelaan soal MBG. Simak selengkapnya!

1. Program MBG Digugat Guru Honorer, Dinilai Penyebab Gaji PPPK Paruh Waktu Rendah

Program MBG atau Makan Bergizi Gratis digugat guru honorer ke Mahkamah Konstitusi (MK). Program MBG ini dinilai jadi penyebab gaji PPPK Paruh Waktu minim, bahkan lebih rendah dari honorer. 

Gugatan disampaikan Reza Sudrajat, seorang guru honorer dan anggota Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Kabupaten Karawang, Jawa Barat. 

Reza mengajukan uji materil UU Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026 khususnya Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (3), yang didaftarkan dalam Permohonan Nomor 55/PUU-XXIV/2026. 

Program MBG Digugat Guru Honorer, Dinilai Penyebab Gaji PPPK Paruh Waktu Rendah

2. Pembelaan Prabowo soal Kritik MBG Boroskan Duit Negara

5 berita terpopuler sepanjang Jumat (13/2) tentang guru honorer hingga PPPK paruh waktu menuntut gaji layak, PGRI usul badan khusus guru

TAGS   5 Berita Terpopuler  berita terpopuler  guru  guru honorer  PPPK  Gaji  MBG  Prabowo 
