5 Berita Terpopuler: Honorer Promosi jadi PPPK, Sebagian yang Menjabat Ingin Jadi PNS, Wakil Rakyat Khawatir soal Gajinya

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Rabu (22/10) tentang sopir dan cleaning service honorer promosi jadi PPPK, sebagian PPPK ingin jadi PNS, hingga wakil rakyat khawatir soal gaji PPPK. Simak selengkapnya.

1. Sopir & Cleaning Service Promosi jadi PPPK, Lowongan Diisi Outsourcing

Sebanyak 495 eks tenaga kontrak atau honorer di lingkup Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali, resmi berstatus PPPK.

Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara melantik ratusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi 2024 tahap 2 itu di Gedung Dharma Negara Alaya, Denpasar, Selasa (21/10).

I Gusti Ngurah Jaya Negara mengatakan, penambahan PPPK di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

2. 2026 Gaji ASN PNS dan PPPK Naik? Jawaban Purbaya Berbeda dengan Menkeu Sebelumnya