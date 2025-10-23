Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

5 Berita Terpopuler: Honorer Promosi jadi PPPK, Sebagian yang Menjabat Ingin Jadi PNS, Wakil Rakyat Khawatir soal Gajinya

Kamis, 23 Oktober 2025 – 06:47 WIB
5 Berita Terpopuler: Honorer Promosi jadi PPPK, Sebagian yang Menjabat Ingin Jadi PNS, Wakil Rakyat Khawatir soal Gajinya
Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara saat melantik dan mengambil sumpah 495 PPPK), Selasa (21/10/2025). Foto: ANTARA/HO-Humas Pemkot Denpasar

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Rabu (22/10) tentang sopir dan cleaning service honorer promosi jadi PPPK, sebagian PPPK ingin jadi PNS, hingga wakil rakyat khawatir soal gaji PPPK. Simak selengkapnya.

1. Sopir & Cleaning Service Promosi jadi PPPK, Lowongan Diisi Outsourcing

Sebanyak 495 eks tenaga kontrak atau honorer di lingkup Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali, resmi berstatus PPPK. 

Baca Juga:

Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara melantik ratusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi 2024 tahap 2 itu di Gedung Dharma Negara Alaya, Denpasar, Selasa (21/10).

I Gusti Ngurah Jaya Negara mengatakan, penambahan PPPK di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Baca Selengkapnya, di Bawah:

Baca Juga:

Sopir & Cleaning Service Promosi jadi PPPK, Lowongan Diisi Outsourcing

2. 2026 Gaji ASN PNS dan PPPK Naik? Jawaban Purbaya Berbeda dengan Menkeu Sebelumnya

5 berita terpopuler sepanjang Rabu (22/10) tentang sopir dan cleaning service honorer promosi jadi PPPK, sebagian PPPK ingin jadi PNS

TAGS   5 Berita Terpopuler  berita terpopuler  honorer  PPPK  PNS  Gaji  Tunjangan guru honorer  Wakil rakyat 
