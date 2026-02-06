Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

5 Berita Terpopuler: Honorer Tersisa Harus Jadi PPPK, Formasi Khusus Didukung Wakil Rakyat, Sudah Jadi PNS Malah Kena OTT KPK

Jumat, 06 Februari 2026 – 07:20 WIB
5 Berita Terpopuler: Honorer Tersisa Harus Jadi PPPK, Formasi Khusus Didukung Wakil Rakyat, Sudah Jadi PNS Malah Kena OTT KPK - JPNN.COM
Masih banyak guru madrasah berstatus honorer belum diangkat menjadi PPPK. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Kamis (5/2) tentang butuh negosiasi agar honorer tersisa jadi PPPK, formasi khusus untuk PPPK full time didukung wakil rakyat, hingga pejabat Kemenkeu yang kena OTT KPK baru dilantik Purbaya. Simak selengkapnya!

1. Pejabat Kemenkeu yang Ditangkap KPK Baru Dilantik Purbaya 28 Januari

Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan (P2) pada DJBC Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Rizal yang kini menjabat kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat Kemenkeu, berlangsung di Lampung. 

Baca Juga:

Diketahui bahwa Rizal belum lama ini dilantik untuk jabatan tersebut oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yakni pada 28 Januari 2026.

Baca Selengkapnya di Bawah:

Pejabat Kemenkeu yang Ditangkap KPK Baru Dilantik Purbaya 28 Januari

Baca Juga:

2. Dibutuhkan Negosiasi Tingkat Tinggi agar Honorer Tersisa jadi PPPK

Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan komitmennya untuk menyejahterakan guru madrasah, utamanya guru honorer yang belum punya sertifikasi pendidik (serdik). Namun, peningkatan kesejahteraan guru di lingkup Kemenag mesti dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran negara serta regulasi. 

5 berita terpopuler sepanjang Kamis (5/2) tentang butuh negosiasi agar honorer tersisa jadi PPPK, formasi khusus untuk PPPK full time didukung wakil rakyat

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   5 Berita Terpopuler  berita terpopuler  PPPK  honorer  PNS  OTT KPK  KPK  PNS Kemenkeu 
BERITA 5 BERITA TERPOPULER LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp