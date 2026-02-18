Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

5 Berita Terpopuler: Info Kemendikdasmen, Insentif Guru PPPK Paruh Waktu Cair Awal Ramadan, Kabarnya Sampai ke Presiden

Rabu, 18 Februari 2026 – 07:14 WIB
5 Berita Terpopuler: Info Kemendikdasmen, Insentif Guru PPPK Paruh Waktu Cair Awal Ramadan, Kabarnya Sampai ke Presiden - JPNN.COM
Ilustrasi uang. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Selasa (17/2) tentang info Kemendikdasmen soal tata kelola guru, skema insentif guru PPPK paruh waktu selesai, hingga kabar soal saham gorengan akan sampai ke presiden. Simak selengkapnya!

1. Skema Insentif Guru PPPK Paruh Waktu Rampung, Target Cair Awal Ramadan

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Serang, Banten telah merampungkan pembahasan skema insentif bagi 3.587 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. 

Baca Juga:

Skema yang dirancang TAPD Pemkab Serang ini khusus untuk formasi guru PPPK Paruh Waktu. 

Sekretaris Daerah Kabupaten Serang Zaldi Dhuhana menjelaskan bahwa draf formulasi insentif tersebut kini tinggal menunggu persetujuan dari Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah.

Baca Selengkapnya di Bawah:

Baca Juga:

Skema Insentif Guru PPPK Paruh Waktu Rampung, Target Cair Awal Ramadan

2. Tanggapi Pernyataan Wali Kota Denpasar Soal PBI JK, Forum Sinergi Komunitas Merah Putih: Cereboh & Menyesatkan Publik

5 berita terpopuler sepanjang Selasa (17/2) tentang info Kemendikdasmen soal tata kelola guru, skema insentif guru PPPK paruh waktu selesai

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   5 Berita Terpopuler  berita terpopuler  Kemendikdasmen  guru  PPPK  guru PPPK  Guru PPPK Paruh Waktu  PPPK Paruh Waktu  insentif  insentif pppk 
BERITA 5 BERITA TERPOPULER LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp