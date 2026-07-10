5 Berita Terpopuler: Info Penting soal Jaminan Pensiun dan JHT PPPK, Nasib P3K Paruh Waktu dan Downgrade Bagaimana?

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Kamis (9/7) tentang info penting soal jaminan pensiun dan JHT PPPK, ada info penting soal nasib P3K paruh waktu dan downgrade, hingga Polri dalami rumah mewah di Sentul milik Febrie. Simak selengkapnya!

1. Info Penting soal Jaminan Pensiun dan JHT PPPK, Sikap PT Taspen Tegas

PT Taspen (Persero) mendorong percepatan penerbitan Peraturan pemerintah (PP) turunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

Regulasi turunan UU ASN 2023 diperlukan, antara lain untuk mengatur penyelenggaraan program jaminan pensiun dan jaminan hari tua (JHT) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk skema iuran dan mekanisme pendanaannya.

Direktur Utama Taspen Rony Hanityo Aprianto menyampaikan hal tersebut saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (8/7).

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Info Penting soal Jaminan Pensiun dan JHT PPPK, Sikap PT Taspen Tegas

2. Info Penting soal Nasib PPPK Paruh Waktu dan Downgrade, Alhamdulillah Positif