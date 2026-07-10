Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Nasional - Humaniora

5 Berita Terpopuler: Info Penting soal Jaminan Pensiun dan JHT PPPK, Nasib P3K Paruh Waktu dan Downgrade Bagaimana?

Jumat, 10 Juli 2026 – 07:24 WIB
5 Berita Terpopuler: Info Penting soal Jaminan Pensiun dan JHT PPPK, Nasib P3K Paruh Waktu dan Downgrade Bagaimana? - JPNN.COM
PP turunan UU ASN 2023 diperlukan untuk memberi kepastian soal jaminan pensiun dan JHT PPPK. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Kamis (9/7) tentang info penting soal jaminan pensiun dan JHT PPPK, ada info penting soal nasib P3K paruh waktu dan downgrade, hingga Polri dalami rumah mewah di Sentul milik Febrie. Simak selengkapnya!

1. Info Penting soal Jaminan Pensiun dan JHT PPPK, Sikap PT Taspen Tegas

PT Taspen (Persero) mendorong percepatan penerbitan Peraturan pemerintah (PP) turunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. 

Baca Juga:

Regulasi turunan UU ASN 2023 diperlukan, antara lain untuk mengatur penyelenggaraan program jaminan pensiun dan jaminan hari tua (JHT) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk skema iuran dan mekanisme pendanaannya. 

Direktur Utama Taspen Rony Hanityo Aprianto menyampaikan hal tersebut saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (8/7).

Baca Selengkapnya di Bawah:

Baca Juga:

Info Penting soal Jaminan Pensiun dan JHT PPPK, Sikap PT Taspen Tegas

2. Info Penting soal Nasib PPPK Paruh Waktu dan Downgrade, Alhamdulillah Positif

5 berita terpopuler sepanjang Kamis (9/7) tentang info penting soal jaminan pensiun dan JHT PPPK, ada info penting soal nasib P3K paruh waktu dan downgrade

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   5 Berita Terpopuler  berita terpopuler  JHT  PPPK  P3K Paruh Waktu  JHT PPPK  KPK  P3K 
BERITA 5 BERITA TERPOPULER LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp