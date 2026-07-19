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5 Berita Terpopuler: Info Terbaru, Alih Status PPPK Paruh Waktu ke ASN Penuh Disiapkan, dapat Pensiun Seumur Hidup

Minggu, 19 Juli 2026 – 07:19 WIB
5 Berita Terpopuler: Info Terbaru, Alih Status PPPK Paruh Waktu ke ASN Penuh Disiapkan, dapat Pensiun Seumur Hidup - JPNN.COM
ASN terdiri dari PNS, PPPK, dan P3K PW. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Sabtu (18/7) tentang info terbaru CPNS, pemerintah daerah mulai bicara mengenai alih status PPPK Paruh Waktu ke ASN penuh, hingga PNS dapat pensiun seumur hidup. Simak selengkapnya!

1. Sejumlah Pemda Siapkan Alih Status PPPK Paruh Waktu ke ASN Penuh, Kriteria Usia?

Sejumlah pemerintah daerah mulai bicara mengenai alih status PPPK Paruh Waktu (P3K PW) menjadi PPPK penuh waktu tahun ini. 

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Rencana pengusulan pengangkatan PPPK Paruh Waktu dilakukan lantaran masa kontrak 1 tahun mereka akan habis 2026 ini. 

Pemda yang bersiap mengajukan usulan P3K PW naik level menjadi ASN penuh waktu, antara lain Pemerintah Kota Malang (Jawa Timur), dan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Baca Selengkapnya di Bawah:

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Sejumlah Pemda Siapkan Alih Status PPPK Paruh Waktu ke ASN Penuh, Kriteria Usia?

2. DPR Gerah PNS Dapat Pensiun Seumur Hidup, Kerja Enggak Seberapa

5 berita terpopuler sepanjang Sabtu (18/7) tentang info terbaru CPNS, pemerintah daerah mulai bicara mengenai alih status PPPK Paruh Waktu ke ASN penuh

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