Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

5 Berita Terpopuler: Info Terbaru Muncul, Nasib Honorer Non-database BKN Masih Menunggu, Simak Baik-Baik

Jumat, 21 November 2025 – 06:10 WIB
5 Berita Terpopuler: Info Terbaru Muncul, Nasib Honorer Non-database BKN Masih Menunggu, Simak Baik-Baik - JPNN.COM
Nasib honorer non-database BKN tidak terakomodasi dalam PPPK Paruh Waktu hingga saat ini belum jelas. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Kamis (20/11) tentang info terbaru soal kematian Dosen UNTAG, nasib honorer nondatabase BKN menunggu, hingga Kepala BKN menyimak baik-baik permintaan peralihan dari PPPK ke PNS. Simak selengkapnya! 

1. Nasib Honorer Non-database BKN Menunggu Hasil Investigasi, si Bodong Siap-siap Saja

Terdapat 655 pegawai non-ASN atau honorer di lingkup Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang belum terakomodasi dalam pengangkatan menjadi PPPK paruh waktu. 

Baca Juga:

Ratusan pegawai non-ASN itu masuk kategori honorer non-database BKN. 

Wali Kota Mataram H Mohan Rolisakan menegaskan pihaknya belum memutuskan kebijakan apa yang akan diterapkan kepada 655 honorer tersebut.

Baca Selengkapnya, di Bawah:

Baca Juga:

Nasib Honorer Non-database BKN Menunggu Hasil Investigasi, si Bodong Siap-siap Saja

2. Gaji PPPK Paruh Waktu Sesuai UMK, Anggaran Aman Hingga Beberapa Tahun

5 berita terpopuler sepanjang Kamis (20/11) tentang info terbaru soal kematian Dosen UNTAG, nasib honorer nondatabase BKN menunggu, hingga Kepala BKN menyimak

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   5 Berita Terpopuler  berita terpopuler  honorer  BKN  PPPK  Nasib honorer  honorer non-database BKN  honorer non-database 
BERITA 5 BERITA TERPOPULER LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp