5 Berita Terpopuler: Istana Buka SuaraIstana Buka Suara, Perpres 79 Tahun 2025 Terbit, Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu Ditutup

Senin, 22 September 2025 – 06:45 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Minggu (21/9) tentang istana buka suara soal keracunan MBG, Perpres 79 Tahun 2025 terbit, hingga pengisian DRH PPPK Paruh Waktu ditutup hari ini, Senin (22/9). Simak selengkapnya!

1. Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu Ditutup Besok, Usul Penetapan NIP Tersisa 5 Hari

Jadwal pengisian Daftar Riyawat Hidup (DRH) untuk pemberkasan NIP PPPK Paruh Waktu akan berakhir pada Senin 22 September 2025.

Adapun jadwal tahapan pengangkatan PPPK Paruh Waktu berdasar Surat BKN Nomor: 13834/B-KS.04.01/SD/D/2025 sebagai berikut: 1. Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu 28 Agustus sampai dengan 22 September 2025.

2. Perpres 79 Tahun 2025 Terbit, Kapan Kenaikan Gaji ASN, TNI, Polri Diberlakukan?

Perpres 79 Tahun 2025 terbit Peraturan Presiden ini menghebohkan dunia maya, karena di dalam Perpres itu juga mencantumkan kenaikan gaji PNS, PPPK, TNI, dan Polri rata-rata 8%.