5 Berita Terpopuler: Istana Sudah Mendengar Permintaan PPPK & Honorer, Sejumlah Menteri Rapat, Siap-Siap Ya!

Jumat, 10 Oktober 2025 – 07:06 WIB
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya (dua kanan) menghadiri rapat dengan sejumlah pejabat negara, mulai dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad hingga Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Kamis (9/10/2025). ANTARA/Instagram/@sekretariat.kabinet

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Kamis (9/10) tentang istana sudah mendengar mendengar PPPK & honorer, sejumlah menteri rapat dengan DPR, hingga honorer siluman siap-siap dianulir. Simak selengkapnya!

1. Honorer Siluman Menunggu NIP PPPK Paruh Waktu, Siap-siap Saja ya

Para honorer siluman sebaiknya menyiapkan mental jika ternyata tidak masuk daftar penerima NIP PPPK Paruh Waktu. 

Bahkan, honorer siluman yang telanjur mendapatkan SK pengangkatan PPPK Paruh Waktu, SK-nya pun bakal dianulir. 

Terutama para honorer siluman di lingkup Pemerintah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB).

2. TKD Dipangkas Pemda Megap-megap, Status PPPK Paruh Waktu Hanya Sebentar?

5 berita terpopuler sepanjang Kamis (9/10) tentang istana sudah mendengar mendengar PPPK & honorer, sejumlah menteri rapat dengan DPR, hingga honorer siluman

TAGS   5 Berita Terpopuler  berita terpopuler  PPPK  honorer  PPPK Paruh Waktu  Menteri  Istana  ASN 
