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5 Berita Terpopuler: Jadi Sorotan, Nasib PPPK Sudah Diputuskan Pemerintah & DPR, Diangkat atau Dialihkan ke Outsourcing?

Minggu, 07 Juni 2026 – 07:13 WIB
5 Berita Terpopuler: Jadi Sorotan, Nasib PPPK Sudah Diputuskan Pemerintah & DPR, Diangkat atau Dialihkan ke Outsourcing? - JPNN.COM
Pengurus Persatuan PPPK Paruh Waktu Indonesia (PPWI) bertemu anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Ateng Sutisna pada 4 Juni 2026. Foto dokumentasi PPWI for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Sabtu (6/6) tentang pemerintah dan DPR memutuskan nasib PPPK, P3k diangkat atau dialihkan ke outsourcing, hingga Kasus Nadiem Jadi Sorotan. Simak selengkapnya!

1. 8 Juni, Pemerintah dan DPR Putuskan Nasib P3K, PPPK Paruh Waktu, Ada Soal Gaji

Pemerintah dan DPR akan memutuskan nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K atau PPPK) dan PPPK paruh waktu dalam rapat kerja/rapat dengar pendapat (RDP). 

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Raker/RDP yang menghadirkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Zudan Arif Fakrullah, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan. 

"Kami sudah bertemu anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Bapak Ateng Sutisna pada 4 Juni 2026. Ada sejumlah informasi yang disampaikan beliau, salah satunya soal jadwal Raker/RDP 8 Juni itu," kata Ketua Umum Persatuan PPPK Paruh Waktu Indonesia (PPWI) Herru Gama Yudha kepada JPNN, Sabtu (6/6).

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2. IPW Ungkap Eks Kapolda Kalbar Irjen Pipit Rismanto Diperiksa Propam Terkait Kasus Tambang Bauksit

5 berita terpopuler sepanjang Sabtu (6/6) tentang pemerintah dan DPR memutuskan nasib PPPK, P3k diangkat atau dialihkan ke outsourcing

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TAGS   5 Berita Terpopuler  berita terpopuler  PPPK  DPR  Outsourcing  PPPK penuh waktu  PPPK Paruh Waktu  Nadiem 
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