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5 Berita Terpopuler: Jumlah ASN PNS, PPPK, P3K PW Melonjak 57%, Semoga Gajinya Masuk APBN, Penting Demi APBD

Kamis, 18 Juni 2026 – 07:16 WIB
5 Berita Terpopuler: Jumlah ASN PNS, PPPK, P3K PW Melonjak 57%, Semoga Gajinya Masuk APBN, Penting Demi APBD - JPNN.COM
ASN terdiri dari PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu (P3K PW). Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Rabu (17/6) tentang jumlah ASN PNS-PPPK melonjak 57 persen, semoga gaji PPPK masuk APBN, hingga Ketua DPRD Kabupaten Bogor memberi imbauan penting demi APBD. Simak selengkapnya!

1. Herlambang: Semoga Gaji PPPK dan PPPK Paruh Waktu Segera di-APBN-kan

Keputusan raker Komisi II DPR RI bersama pemerintah untuk memasukkan gaji PPPK dan PPPK paruh waktu di APBN jangan sekadar wacana. 

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Pemerintah dan DPR harus segera merealisasikannya agar sudah ada jaminan dalam pembayaran gaji. 

"Semoga gaji PPPK penuh waktu dan PPPK paruh waktu segera di-APBN-kan," kata Sekretaris Jenderal DPP Forum Honorer Non-Kategori Dua Indonesia Tenaga Kependidikan (FHNK2-I Tendik) Herlambang Susanto kepada JPNN, Rabu (17/6/2026). Baca Juga:

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Herlambang: Semoga Gaji PPPK dan PPPK Paruh Waktu Segera di-APBN-kan

2. Ada Demo Mahasiswa Hari Ini di Jakarta, Ribuan Personel Gabungan Disiagakan

5 berita terpopuler sepanjang Rabu (17/6) tentang jumlah ASN PNS-PPPK melonjak 57 persen, semoga gaji PPPK masuk APBN

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TAGS   5 Berita Terpopuler  berita terpopuler  PPPK  PNS  P3K PW  Gaji  APBN  APBD 
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