JPNN.com - Nasional - Humaniora

5 Berita Terpopuler: Jumlah PPPK Paruh Waktu Sejuta Lebih, Cek Database BKN, Ada yang Diamankan?

Selasa, 04 November 2025 – 07:20 WIB
Wali kota Probolinggo Aminuddin mengangkat SK PPPK paruh waktu yang akan diberikan secara simbolis kepada perwakilan pegawai PPPK di GOR Mastrip Kota Probolinggo, Kamis (30/10/2025) petang. ANTARA/HO-Diskominfo Kota Probolinggo

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Senin (3/11) tentang jumlah PPPK Paruh Waktu sejuta lebih, cek databased BKN soal jumlah PPPK, hingga OTT KPK di Riau ada yang diamankan? Simak selengkapnya! 

1. Jumlah PPPK Paruh Waktu 1 Juta Lebih, Setahun Kerja Semua Diangkat Full Time?

PPPK paruh waktu merupakan jenis Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sifatnya sementara, sebelum diangkat sebagai pegawai penuh waktu. 

Kontrak masa kerja PPPK Paruh Waktu hanya 1 tahun. 

"PPPK paruh waktu ini hanya setahun masa kontraknya. Setelah itu, pemda harus mengalihkan mereka ke penuh waktu," kata Ketua Umum Aliansi R2-R3 Indonesia Faisol Mahardika kepada JPNN.com, Minggu (2/11).

Jumlah PPPK Paruh Waktu 1 Juta Lebih, Setahun Kerja Semua Diangkat Full Time?

2. Prioritaskan PPPK Paruh Waktu Database BKN, Ada Gelagat Jual Beli Kursi Full Time

5 berita terpopuler sepanjang Senin (3/11) tentang jumlah PPPK Paruh Waktu sejuta lebih, cek databased BKN soal jumlah PPPK, hingga OTT KPK di Riau

