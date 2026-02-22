Close Banner Apps JPNN.com
5 Berita Terpopuler: Jungkir Balik Mengabdi, Sebegini Gaji Guru PPPK Paruh Waktu, Bikin Rawan Masalah Baru

Minggu, 22 Februari 2026 – 07:07 WIB
Ilustrasi guru PPPK paruh waktu. Foto: Ama for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Sabtu (21/2) tentang jungkir balik mengabdi TPG guru PPPK belum cair, sebegini jumlah gaji guru PPPK paruh waktu, hingga perubahan struktur Polri rawan timbulkan masalah baru. Simak selengkapnya!

1. Sebegini Gaji Guru PPPK Paruh Waktu Belum Terima TPG, Setahun 14 Kali

Gaji guru PPPK Paruh Waktu yang sudah mendapatkan TPG berbeda dengan yang belum menerima tunjangan khusus bagi khusus bersertifikasi pendidik (serdik) tersebut. Kebijakan tersebut diambil Pemerintah Kabupaten Bandung, Jawa Barat. 

Perlu diketahui, TPG singkatan dari Tunjangan Profesi Guru yang besarannya satu kali gaji pokok, bagi PNS dan PPPK penuh waktu.

Sebegini Gaji Guru PPPK Paruh Waktu Belum Terima TPG, Setahun 14 Kali

2. Ketum PP Muhammadiyah Menilai Perubahan Struktur Polri Rawan Timbulkan Masalah Baru

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menanggapi wacana perubahan struktur Polri dari di bawah presiden menjadi di bawah kementerian.

TAGS   5 Berita Terpopuler  berita terpopuler  PPPK  guru PPPK  gaji guru PPPK  guru 
