5 Berita Terpopuler: Kabar Baik soal Gaji Seluruh Guru PPPK Paruh Waktu, Presiden Sudah Siap, soal Tendik Bagaimana? 

Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Jumat (6/3) tentang kabar baik soal gaji seluruh PPPK paruh waktu, Presiden siap keluar BoP, hingga tenaga pendidikan mengkritik Kemendikdasmen yang hanya fokus pada guru.

1. Kabar Baik untuk Seluruh Guru PPPK Paruh Waktu, Semoga Menkeu Setuju

Berikut ini kabar baik untuk seluruh guru ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

Diketahui, dalam beberapa bulan terakhir masalah gaji guru PPPK Paruh Waktu mendapat sorotan banyak pihak karena besarannya yang tidak layak. Masalah tersebut juga mendapat perhatian dari Komisi X DPR RI yang membidangi masalah Pendidikan.

2. Kemendikdasmen Dinilai Hanya Fokus ke Guru, Mencuat Usulan Pembentukan Departemen Tendik

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dinilai hanya fokus mengurusi guru, baik honorer maupun aparatur sipil negara (ASN) PNS dan PPPK. Tenaga kependidikan (tendik) yang perannya tak kalah penting dari guru, malah terabaikan.