5 Berita Terpopuler: Kabar Gembira, Ini Akan Menjadi Kado Terindah bagi PPPK & P3K Paruh Waktu, Jadi Jadi ASN Penuh?

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Rabu (22/7) tentang kabar gembira untuk Ketum KORPRI, ada kado terindah bagi PPPK dan P3K PW, hingga apakah P3K PW jadi ASN penuh? Simak selengkapnya!

1. Insyaallah, Ini Akan Menjadi Kado Terindah bagi PPPK dan P3K Paruh Waktu

Sejumlah forum PPPK dan PPPK Paruh Waktu terus berjuang demi mendapatkan peningkatan kesejahteraan dan kejelasan status sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Terbaru, pengurus organisasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan P3K paruh waktu yang tergabung Guru dan Tenaga Kependidikan Nusantara (GTKN) bertemu Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikdasmen Nunuk Suryani pada Selasa (21/7/2026).

Kepada JPNN.com, Sekretaris Jenderal GTKN Ratna Purwakesi menceritakan hasil pertemuannya dengan Dirjen Nunuk.

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Insyaallah, Ini Akan Menjadi Kado Terindah bagi PPPK dan P3K Paruh Waktu

2. Kabar Gembira Ketum KORPRI untuk Seluruh PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu