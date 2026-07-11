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5 Berita Terpopuler: Kabar Gembira, Penantian Panjang Terbayar, Kalimat Pejabat Ini Bikin PPPK & P3K PW Bisa Tidur Nyenyak

Sabtu, 11 Juli 2026 – 06:30 WIB
5 Berita Terpopuler: Kabar Gembira, Penantian Panjang Terbayar, Kalimat Pejabat Ini Bikin PPPK & P3K PW Bisa Tidur Nyenyak - JPNN.COM
ASN terdiri dari PPPK, PNS, dan PPPK Paruh Waktu. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Jumat (10/7) tentang kabar gembira untuk PPPK, kalimat pejabar ini membuat P3K PW tidur nyenyak, hingga penantian panjang terbayar. Simak selengkapnya!

1. Wahai Pusat, Sampai Berapa Lama PPPK dan P3K PW Menunggu Kepastian?

Pimpinan DPR RI merespons aksi proses ribuan PPPK dan PPPK Paruh Waktu (P3K PW) di Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, yang diwarnai kericuhan pada Senin (6/7) setelah beredar kabar mereka akan dirumahkan.

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 Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk turun tangan mengatasi masalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk di Tidore.

Baca Selengkapnya di Bawah:

Wahai Pusat, Sampai Berapa Lama PPPK dan P3K PW Menunggu Kepastian?

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2. Semoga Kalimat Pejabat Ini Membuat PPPK dan P3K PW Bisa Tidur Nyenyak, Amin

Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Eko Djumartono menyampaikan pernyataan yang harus diketahui seluruh PPPK dan PPPK Paruh Waktu (P3K PW) di lingkup pemda setempat. 

5 berita terpopuler sepanjang Jumat (10/7) tentang kabar gembira untuk PPPK, kalimat pejabar ini membuat P3K PW tidur nyenyak

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