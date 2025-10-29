Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

5 Berita Terpopuler: Kabar Gembira soal Gaji PPPK, Bikin Honorer Bodong Ngotot Ikut Pemberkasan, FHNK2I Bergerak

Rabu, 29 Oktober 2025 – 06:44 WIB
5 Berita Terpopuler: Kabar Gembira soal Gaji PPPK, Bikin Honorer Bodong Ngotot Ikut Pemberkasan, FHNK2I Bergerak - JPNN.COM
Sudah disiapkan anggaran gaji PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Bekasi. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Selasa (28/10) tentang tersiar kabar gembira soal gaji PPPK, banyak honorer bodong yang ikut pemberkasan PPPK dan CPNS, hingga FHNK2I bergerak melobi peningkatan PPPK paruh waktu. Simak selengkapnya.

1. Dipastikan Gaji PPPK Paruh Waktu Sarjana Rp3,2 Juta, Lulusan SMA Sebegini

Berikut ini kabar gembira bagi para honorer calon PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. 

Pemkab Bekasi memastikan akan mengangkat 3.078 tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. 

Pemkab Bekasi juga sudah menyiapkan alokasi anggaran untuk membayar gaji PPPK Paruh Waktu.

Dipastikan Gaji PPPK Paruh Waktu Sarjana Rp3,2 Juta, Lulusan SMA Sebegini

2. Masa Kerja Honorer Gagal PPPK Paruh Waktu Tinggal 2 Bulan Lagi, Ya Ampun

5 berita terpopuler sepanjang Selasa (28/10) tentang tersiar kabar gembira soal gaji PPPK, banyak honorer bodong yang ikut pemberkasan PPPK dan CPNS

