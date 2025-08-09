5 Berita Terpopuler: Kabar Gembira untuk Honorer, Semua Bakal jadi PPPK Paruh Waktu, Ratusan Miliar Rupiah Ditebar

jpnn.com - JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Jumat (8/8) tentang kabar gembira untuk honorer, semua sisa mau diusulkan jadi PPPK paruh waktu, ratusan miliar rupiah untuk bakal ditebar untuk honorer. Simak selengkapnya!

1. Seluruh Honorer Tersisa Diusulkan jadi PPPK Paruh Waktu, Alhamdulillah

Pemerintah Kota (Pemkot) Serang, Provinsi Banten, akan mengusulkan seluruh honorer tersisa untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK paruh waktu.

Pengangkatan 3.519 tenaga honorer menjadi PPPK paruh waktu direncanakan berlangsung pada Oktober mendatang.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Serang Karsono mengatakan kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat yang menargetkan tidak ada lagi status tenaga honorer pada akhir 2025.

