5 Berita Terpopuler: Kabar Gembira untuk Honorer, Semua Bakal jadi PPPK Paruh Waktu, Ratusan Miliar Rupiah Ditebar

Sabtu, 09 Agustus 2025 – 07:01 WIB
5 Berita Terpopuler: Kabar Gembira untuk Honorer, Semua Bakal jadi PPPK Paruh Waktu, Ratusan Miliar Rupiah Ditebar
Seluruh honorer tersisa akan diusulkan untuk diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu. Ilustrasi Foto: ANTARA /Nova Wahyudi

jpnn.com - JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Jumat (8/8) tentang kabar gembira untuk honorer, semua sisa mau diusulkan jadi PPPK paruh waktu, ratusan miliar rupiah untuk bakal ditebar untuk honorer. Simak selengkapnya!

1. Seluruh Honorer Tersisa Diusulkan jadi PPPK Paruh Waktu, Alhamdulillah

Pemerintah Kota (Pemkot) Serang, Provinsi Banten, akan mengusulkan seluruh honorer tersisa untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK paruh waktu.

Pengangkatan 3.519 tenaga honorer menjadi PPPK paruh waktu direncanakan berlangsung pada Oktober mendatang.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Serang Karsono mengatakan kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat yang menargetkan tidak ada lagi status tenaga honorer pada akhir 2025.

Seluruh Honorer Tersisa Diusulkan jadi PPPK Paruh Waktu, Alhamdulillah

2. Kabar Gembira untuk Honorer yang Masuk Gerbong PPPK Paruh Waktu, Berangkat!

5 berita terpopuler sepanjang Jumat (8/8) tentang kabar gembira untuk honorer, semua sisa mau diusulkan jadi PPPK paruh waktu

TAGS   5 Berita Terpopuler  berita terpopuler  honorer  PPPK  PPPK Paruh Waktu  rupiah  PNS  guru 
