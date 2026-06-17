5 Berita Terpopuler: Kabar Gembira untuk PNS & PPPK, Gaji Sudah Disiapkan, soal Pengangkatan P3K Teknis Aman?

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Senin (15/6) tentang Purbaya dipanggil Presiden Prabowo ke Kertanegara, bakal ada efisiensi MBG yang dibahas dengan Nanik, hingga Kejagung serahkan pemulihan aset Rp 1,09 triliun. Simak selengkapnya!

1. PPPK Teknis Tolak Hasil Raker Komisi II DPR, Minta Diangkat PNS Saja

PPPK teknis menolak hasil raker Komisi II DPR RI dengan pemerintah pada 8 Juni 2026 khususnya poin 6.

Mereka malah minta diangkat pegawai negeri sipil (PNS). Ketua Umum Aliansi Merah Putih sekaligus Ketua Umum Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN) Fadlun Abdillah mengungkapkan sampai saat ini P3K teknis masih tidak menerima keputusan raker/RDP/RDPU Komisi II DPR RI dengan pemerintah pusat dan daerah tersebut karena dinilainya sangat diskriminatif.

"Poin keenam hasil rapat tersebut bersifat diskriminatif karena hanya memprioritaskan PPPK dan PPPK paruh waktu dari unsur guru, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan. Tenaga teknis tidak diusulkan dibiayai lewat APBN," kata Fadlun kepada JPNN.com, Selasa (16/6).

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PPPK Teknis Tolak Hasil Raker Komisi II DPR, Minta Diangkat PNS Saja

2. Kabar Gembira untuk PNS dan PPPK, Akhirnya Cair Juga