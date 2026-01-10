5 Berita Terpopuler: Kabar Gembira untuk PPPK Penuh Waktu, tetapi BKN Ungkap Solusi Pembayaran Gaji, Coba Dicek Ya!

Sabtu, 10 Januari 2026 – 06:32 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Jumat (9/1) tentang kabar gembira untuk PPPK penuh waktu, BKN ungkap solusi pembayaran gaji, hingga coba cek gaji yang sudah cair. Simak selengkapnya!

1. 2 ASN Menanggalkan Seragam PNS Lebih Cepat, Peringatan bagi PPPK

Pemerintah Kabupaten Bangli, Bali, memberhentikan dua Aparatur Sipil Negara (ASN) berstatus PNS yang mangkir dari tugas.

Bahkan, satu PNS mangkir kerja lebih satu tahun.

"Kami tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap ASN yang melakukan pelanggaran disiplin," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bangli I Dewa Bagus Riana Putra di Bangli, Bali, Kamis (8/1).

2. PPPK Paruh Waktu Tendik Senang Banget Mengecek Besaran Gajinya Meski di Bawah UMK