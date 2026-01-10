Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

5 Berita Terpopuler: Kabar Gembira untuk PPPK Penuh Waktu, tetapi BKN Ungkap Solusi Pembayaran Gaji, Coba Dicek Ya!

Sabtu, 10 Januari 2026 – 06:32 WIB
5 Berita Terpopuler: Kabar Gembira untuk PPPK Penuh Waktu, tetapi BKN Ungkap Solusi Pembayaran Gaji, Coba Dicek Ya! - JPNN.COM
Sudah banyak non-ASN atau honorer diangkat jadi PPPK. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Jumat (9/1) tentang kabar gembira untuk PPPK penuh waktu, BKN ungkap solusi pembayaran gaji, hingga coba cek gaji yang sudah cair. Simak selengkapnya! 

1. 2 ASN Menanggalkan Seragam PNS Lebih Cepat, Peringatan bagi PPPK

Pemerintah Kabupaten Bangli, Bali, memberhentikan dua Aparatur Sipil Negara (ASN) berstatus PNS yang mangkir dari tugas. 

Bahkan, satu PNS mangkir kerja lebih satu tahun. 

"Kami tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap ASN yang melakukan pelanggaran disiplin," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bangli I Dewa Bagus Riana Putra di Bangli, Bali, Kamis (8/1).

2 ASN Menanggalkan Seragam PNS Lebih Cepat, Peringatan bagi PPPK

2. PPPK Paruh Waktu Tendik Senang Banget Mengecek Besaran Gajinya Meski di Bawah UMK

5 berita terpopuler sepanjang Jumat (9/1) tentang kabar gembira untuk PPPK penuh waktu, BKN ungkap solusi pembayaran gaji, hingga coba cek gaji yang sudah cair

