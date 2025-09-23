5 Berita Terpopuler: Kabar Pungli Menyeruak, Ternyata Ada Masalah Juga soal Gaji PPPK, Wakil Rakyat Jangan Diam Saja!

Selasa, 23 September 2025 – 06:17 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Senin (22/9) tentang kabar pungli menyeruak menjelang akhir pengisian DRH, ternyata PPPK cuma terima gapok, hingga wakil rakyat diminta jangan diam saja. Simak selengkapnya!

1. Ada Nama Jokowi di Jajaran Dewan Penasihat Forum Ekonomi Buatan Pengusaha Yahudi

Mantan Presiden RI Joko Widodo menduduki posisi mentereng di Bloomberg New Economy.

Jokowi -panggilan bekennya- dipercaya sebagai anggota dewan penasihat di forum global yang didirikan pengusaha kondang Michael Rubens Bloomberg itu.

Bloomberg yang dikenal sebagai pengusaha Yahudi itu pernah menjabat wali kota New York selama tiga periode sejak 1 Januari 2002 hingga 31 Desember 2013.

Baca Selengkapnya di Bawah:

Ada Nama Jokowi di Jajaran Dewan Penasihat Forum Ekonomi Buatan Pengusaha Yahudi

2. Ternyata Selama Ini PPPK Hanya Menerima Gaji Pokok