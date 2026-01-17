Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

5 Berita Terpopuler: Kebagian Juga, Sudah 100% Honorer Jadi PPPK Paruh Waktu, Saatnya Berjuang Meraih PNS

Sabtu, 17 Januari 2026 – 08:04 WIB
5 Berita Terpopuler: Kebagian Juga, Sudah 100% Honorer Jadi PPPK Paruh Waktu, Saatnya Berjuang Meraih PNS - JPNN.COM
Sudah banyak tenaga honorer diangkat jadi ASN PPPK. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Jumat (16/1) tentang konon korupsi di Bekasi menyeret bupati, sudah 100 persen honorer jadi PPPK paruh waktu, hingga saatnya PPPK berjuang meraih PNS. Simak selengkapnya! 

1. Honorer jadi PPPK Paruh Waktu Sudah 100%, Tidak Ada Sisa

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Timur telah mengangkat ribuan honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK paruh waktu. Tercatat sudah ada 6.942 honorer di lingkup Pemprov Kaltim yang beralih status menjadi PPPK dan PPPK penuh waktu.

Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi BKD Kaltim Andry Prayugo mengatakan, pengangkatan ini sebagai langkah penyelesaian masalah tenaga non-ASN di wilayah tersebut.

Honorer jadi PPPK Paruh Waktu Sudah 100%, Tidak Ada Sisa

2. Saatnya Berjuang Meraih PNS, PPPK Statusnya Sangat Lemah

PPPK diminta kembali merapatkan barisan untuk berjuang meraih status PNS. Pengurus pusat Asosiasi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Indonesia (AP3KI) Ahmad Saifudin mengingatkan, jangan puas dengan status ASN PPPK karena kedudukannya sangat lemah. 

TAGS   5 Berita Terpopuler  berita terpopuler  PPPK  honorer  PNS  PPPK Paruh Waktu 
