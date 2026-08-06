5 Berita Terpopuler: Kemendagri Godok Usulan Penambahan DAU, Nasib PPPK Bagaimana? Menunggu 14 Agustus 2026

Kamis, 06 Agustus 2026 – 07:40 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Rabu (5/8) tentang Kemendagri godok usulan penambahan DAU, nasib PPPK bagaimana? 14 Agustus titik didih atau titik balik? Simak selengkapnya!

1. 14 Agustus 2026 Jadi Titik Balik atau Titik Didih PPPK Paruh Waktu?

Pada 14 Agustus 2026 bakal menjadi salah satu momentum paling dinantikan oleh jutaan guru, tenaga kependidikan (tendik), kesehatan (nakes), dan teknis di Indonesia.

Sekretaris Jenderal DPP Guru Tenaga Kependidikan Nusantara (GTKN) Ratna Purwakesi mengatakan, di balik penantian itu tersimpan harapan besar agar Presiden Prabowo Subianto memberikan kepastian mengenai penyelesaian status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu.

Baca Selengkapnya di Bawah:

14 Agustus 2026 Jadi Titik Balik atau Titik Didih PPPK Paruh Waktu?

2. Pernyataan Terbaru Mendagri Tito Karnavian terkait Nasib PPPK, Penting!

Berikut ini pernyataan terbaru Mendagri Tito Karnavian terkait rencana kucuran bantuan pusat untuk pemerintah daerah yang mengalami masalah pembayaran gaji PPPK.