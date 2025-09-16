Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

5 Berita Terpopuler: Kepala BKN Dianggap Merendahkan PPPK, AP3KI Desak Permintaan Maaf, Pekara Kontrak Kerja?

Selasa, 16 September 2025 – 08:22 WIB
Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh dinilai merendahkan PPPK. Ilustrasi Foto: Humas KemenPANRB

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Senin (15/9) tentang kepala BKN dianggap merendahkan PPPK, AP3KI desak permintaan maaf dari kepala BKN, hingga masalah kontrak kerja PPPK paruh waktu sudah dibicarakan oleh wali kota. Simak selengkapnya!

1. Benarkah Kepala BKN Merendahkan PPPK? Yuk, Baca Naskah Akademik RUU Revisi UU ASN

Penjelasan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrullah mengenai konsep Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menuai polemik.

Pernyataan Kepala BKN dalam video yang menyebar lewat TikTok itu oleh sebagian kalangan dianggap bermuatan merendahkan PPPK.

Dalam sebuah grup WA para honorer peserta seleksi PPPK 2024, video pernyataan Prof Zudan mendapat respons negatif.

2. Soal Durasi Kontrak Kerja PPPK Paruh Waktu, Wali Kota: Kalau Dibutuhkan Dikontrak Lagi

TAGS   5 Berita Terpopuler  berita terpopuler  BKN  PPPK  honorer  PPPK Paruh Waktu 
